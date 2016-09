Slag om Arnhem weekend lang herdacht

ANP Slag om Arnhem weekend lang herdacht

ARNHEM - Arnhem staat vrijdag, zaterdag en zondag uitgebreid stil bij de Slag om Arnhem, het sluitstuk van het offensief waarmee de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog vergeefs probeerden de Rijn over te steken om door te kunnen stoten naar het hart van Duitsland. De slag duurde van 17 tot 26 september 1944 en was onderdeel van Operatie Market Garden.

Door ANP - 16-9-2016, 4:38 (Update 16-9-2016, 4:38)

De herdenkingsplechtigheden beginnen vrijdag met een Britse herdenking op de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek, waar de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson en zijn Nederlandse ambtsgenoot Bert Koenders een krans leggen.

Bij het Airborne Monument worden 's avonds alle geallieerden herdacht die zijn gesneuveld tijdens de poging om de brug over de Rijn te veroveren. Voorafgaand aan een kranslegging op het Airborneplein is er de zogeheten 'March over the Bridge', waarbij doedelzakspelers de John Frostbrug overtrekken, genoemd naar de Britse commandant die het met zijn manschappen dagenlang aan de noordkant van de brug volhield.

Daarna volgt de Liberation Experience, waarbij Glennis Grace, Remy van Kesteren, Willeke Alberti en Michael Prins met Het Gelders Orkest optreden op de Rijn tijdens een multimediaal spektakel.

De Ginkelse Heide bij Ede is zaterdag de hele dag het decor van de herdenking van de luchtlandingen zelf. Daar springen 750 Rode Baretten uit acht landen uit grote militaire transportvliegtuigen.

Zondag is de grote Airborne-herdenking op de oorlogsbegraafplaats in Oosterbeek. Daar liggen meer dan 1750 militairen begraven, voornamelijk Britse parachutisten. Ook 73 Polen en drie Nederlanders vonden daar hun laatste rustplaats.