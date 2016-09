Zaanstad: Faber blijft, actieplan Poelenburg

ANP Faber: wel beveiliging bedreigd raadslid

ZAANDAM - Burgemeester Geke Faber van Zaanstad heeft donderdagavond in het debat over de ontstane onrust in de Zaanse wijk Poelenburg een motie van wantrouwen overleefd. De gemeenteraad verwierp de motie met ruime meerderheid. Alleen de twee indienende fracties, Democratisch Zaanstad (DZ) en de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV), stemden voor.

Door ANP - 15-9-2016, 23:34 (Update 16-9-2016, 1:38)

Beide partijen vinden dat de burgemeester heeft gefaald in de aanpak van de onrust in Poelenburg. Ook stellen ze dat Faber het publiekelijk veel meer had moeten opnemen voor DZ-fractieleider Juliëtte Rot, nadat zij op straat was geïntimideerd door vlogger Ismail Ilgun. Op dit laatste punt kregen de partijen wel steun van andere oppositiepartijen, maar onder meer GroenLinks en SP vonden het opzeggen van het vertrouwen in de burgemeester te ver gaan.

Op initiatief van GroenLinks gaf de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders donderdagavond de opdracht in samenwerking met alle betrokkenen in de wijk zelf een plan van aanpak voor Poelenburg te maken. De brede aanpak moet het einde inluiden van de overlast waarmee een deel van de wijk kampt.

Faber zei na het debat steeds vertrouwen te hebben gehad in een goede afloop. De urenlange zitting van de gemeenteraad heeft volgens haar opgeleverd ,,dat de wijk Poelenburg, met zijn complexe sociale problematiek, weer bij iedereen volledig in beeld is". De komende tijd moet het volgens haar gaan over structurele oplossingen.

De burgemeester, die dit voorjaar zelf al te kennen gaf op 1 december te vertrekken, zei donderdag ook bewust niet publiekelijk voor DZ-raadslid Rot te zijn opgekomen. ,,Natuurlijk vind ik ook: handen af van onze raadsleden. Het debat moet je altijd openlijk kunnen voeren. Maar als je zoiets bikkelhard zegt in een bedreigende situatie, moet je je afvragen of de bedreiging niet groter wordt. Die afweging heb ik gemaakt."

Faber meldde donderdagavond dat voor Rot na het incident extra beveiliging was ingesteld. Zij wilde dat om veiligheidsredenen niet toelichten, maar doet dat komende week in beslotenheid aan de fractievoorzitters in de raad. Rot zelf zei donderdag niets van extra maatregelen te hebben gemerkt.