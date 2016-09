Faber: wel beveiliging bedreigd raadslid

ZAANDAM - Burgemeester Geke Faber van Zaanstad heeft afgelopen weekeinde beveiliging ingesteld voor raadslid Juliëtte Rot (Democratisch Zaanstad), nadat zij op straat was geïntimideerd door vlogger Ismail Ilgun. Dit vertelde zij donderdagavond tijdens een extra raadsvergadering over de onrust die is ontstaan door de overlast die Turks-Nederlandse jongeren in de Zaanse wijk Poelenburg veroorzaken.

Door ANP - 15-9-2016, 23:34 (Update 15-9-2016, 23:34)

Faber wilde de precieze maatregelen om veiligheidsredenen niet toelichten. Zij is wel bereid de gemeenteraad in beslotenheid te informeren.

De burgemeester ligt onder vuur bij een deel van de oppositie omdat zij het afgelopen weekeinde niet publiekelijk heeft opgenomen voor het bedreigde raadslid. Rot, die aangifte deed tegen de vlogger, zei donderdagavond na het incident ,,door slechts één fractie in de raad te zijn gesteund".

Haar partij Democratisch Zaanstad diende donderdagavond samen met de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) voorafgaand aan het debat een motie van wantrouwen in tegen de burgemeester. Volgens beide partijen heeft Faber het volledig laten afweten in de aanpak van de overlast in Poelenburg. POV-fractieleider Harrie van der Laan noemde het daarnaast ,,beschamend dat een raadslid zich niet beschermd voelt".