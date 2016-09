Uitchecken ov went, geld terugvragen ook

ANP Uitchecken ov went, geld terugvragen ook

DEN HAAG - Nederland begint te wennen aan het in- en uitchecken in het openbaar vervoer. Vorig jaar daalde het aantal mensen dat vergat uit te checken tot 1,3 procent. Dat meldde het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), waarin overheden, vervoerbedrijven en consumentenorganisaties vertegenwoordigd zijn, donderdag.

Door ANP - 15-9-2016, 19:24 (Update 15-9-2016, 19:26)

In 2014 was dat percentage zogenoemde 'incomplete transacties' nog 1,7 procent. Het NOVB verwacht dat het met voortzetting van een aantal maatregelen verder zal dalen tot de afgesproken 1 procent aan gemiste check-outs in trein, bus, metro en tram.

Uit cijfers van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat het aantal verzoeken om teruggave van geld juist groeit. In 2015 vroegen 579.000 reizigers geld terug, terwijl dat er in 2014 nog maar 440.000 waren. Het terugbetaalde bedrag verdubbelde bijna, van 2,7 miljoen naar 4,9 miljoen euro.

Minder geld

De ov-bedrijven houden ook minder geld over aan de vergeetachtigheid van reizigers. Na aftrek van de ritprijs en terugbetaling van het te veel ontvangen bedrag hielden zij in 2015 nog maar 4,2 miljoen euro over. In 2014 was dat nog 16 miljoen euro. Dat veroorzaakte vorig jaar ophef, maar nu is dat bedrag volgens ov-beraad met 75 procent afgenomen.

Vervoerbedrijven blijven volgens het NOVB maatregelen nemen om het in- en uitchecken te stimuleren, zoals meer toegangspoortjes op stations. Verder wordt gewerkt aan verbetering van de website www.uitcheckgemist.nl Daar kan de reiziger makkelijker geld terugvragen.

Alert service

NS is inmiddels begonnen met een check-uit alert service. Deelnemers krijgen automatisch een e-mail om geld terug te vragen als ze zijn vergeten uit te checken. Bij trajectabonnementen geeft NS de reizigers het te veel afgeschreven bedrag automatisch terug.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) is blij met de resultaten, schrijft zij in een reactie aan de Kamer. Ze laat ook weten dat in maart de vertraagde proef op de Valleilijn tussen Amersfoort en Ede-Wageningen begint waarbij niet meer hoeft te worden in- en uitgecheckt als de reiziger tussentijds overstapt naar een andere vervoerder. Dat moet de kans op een gemiste uitcheck verminderen.