Dijksma zit met gat van 200 miljoen op spoor

DEN HAAG - Een dreigend tekort van een half miljard euro bij spoorprojecten is door staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) teruggebracht naar 200 miljoen euro. Zij wil dit resterende bedrag tot 2028 oplossen door door 'stevig' aan te sturen op lagere kosten.

Door ANP - 15-9-2016, 13:00 (Update 15-9-2016, 13:00)

Dat schrijft ze donderdag aan de Tweede Kamer. Het gaat om het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer dat met tientallen projecten de kwaliteit en capaciteit op het spoor moet verbeteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpassing op het spoor rond station Utrecht en de verbetering van het spoor tussen Schiphol en Lelystad.

Dijksma heeft onder meer geld bespaard omdat bepaalde projecten veel minder ict-middelen nodig hebben dan vooraf was voorzien. Op Prinsjesdag vorig jaar had haar ministerie al gemeld dat er op dit programma een tekort dreigde van 84 miljoen. In februari liet Dijksma de Kamer weten dat het potentiële financiële gat veel groter was, mogelijk 323 miljoen euro.