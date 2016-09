Militairen snakken naar einde missie in Mali

DEN HAAG - Binnen het leger wordt met smart uitgekeken naar het einde van de huidige missie in Mali. ,,Daar presteren we onder ons niveau", zei kolonel Jelte Groen van het Korps Commandotroepen (KCT) donderdag tijdens een briefing in de Tweede Kamer.

Door ANP - 15-9-2016, 12:44 (Update 15-9-2016, 12:44)

Zo'n 375 Nederlandse militairen en zeven helikopters zijn in Mali voor VN-missie Minusma. Coalitiepartijen VVD en PvdA zijn het eens om de bijdrage, die eind dit jaar afloopt, te verlengen. Defensie heeft de VN al laten weten de helikopters eind dit jaar te willen terughalen.

De baas van de helikopters binnen de krijgsmacht, commandeur Gerhard Polet, wil graag weg uit Mali. Door het grote aantal uitzendingen in het buitenland vertrekt veel technisch personeel, vertelde hij de Kamerleden. Verder oefenen zijn vliegers door Mali ook te weinig en zijn ze niet meer inzetbaar in elke situatie. Een kwart van de vlieguren gaan op in Mali.