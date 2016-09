Van der Steur niet op VVD-lijst

ANP Van der Steur niet op VVD-lijst

DEN HAAG - Ard van der Steur wil niet op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Van der Steur, nu minister voor Veiligheid en Justitie, laat donderdag weten dat hij er deze zomer goed over na heeft gedacht en dat hij zich niet beschikbaar stelt voor de VVD-lijst.

Door ANP - 15-9-2016, 9:33 (Update 15-9-2016, 9:33)

Belangrijkste reden is dat hij de komende periode geen woordvoerder zou kunnen zijn op Veiligheid en Justitie. Dat is namelijk zeer ongebruikelijk. ''Maar dat is immers wel het woordvoerderschap dat ik als Kamerlid vijf jaar met veel enthousiasme en passie heb uitgeoefend´´.

Ard van der Steur laat zich nu nog niet uit over een mogelijke terugkeer als bewindspersoon in een nieuw kabinet. ,,Als minister concentreer ik mij op de belangrijke taak die ik heb totdat er een nieuw kabinet is. Ik loop niet vooruit op de mogelijkheden daarna. De VVD moet nu eerst een goede verkiezingsuitslag behalen.´´