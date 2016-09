Koning bezoekt gedupeerden aardbevingen

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een ontmoeting gehad met gedupeerden van de aardbevingen in Noordoost-Groningen als gevolg van de gaswinning, meldde de Rijksvoorlichtingsdienst.

Door ANP - 14-9-2016, 18:38 (Update 14-9-2016, 18:38)

In het historische Dorpshuis in Leermens (gemeente Loppersum) sprak de koning met inwoners uit Noordoost-Groningen en vertegenwoordigers van organisaties over onder meer het versterken van woningen.

Het uit 1908 daterende Dorpshuis is sinds 1972 een ontmoetingsplek voor de dorpsbewoners. Door de bevingen in 2012 en 2014 is het pand ernstig beschadigd en in januari onbruikbaar verklaard. Sinds begin dit jaar wordt het pand hersteld en aardbevingsbestendig gemaakt.

Het is sinds april 2013 de vierde keer dat de koning de regio bezocht.