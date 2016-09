Gewonde bij brand asielzoekerscentrum

LUTTELGEEST - Bij de brand in een asielzoekerscentrum in Luttelgeest is een gewonde gevallen, zo bevestigt de brandweer. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft geen informatie over de ernst van de verwonding. ,,Bij de brand is niemand binnen gebleven. We hebben dus geen gewonden gevonden tijdens of na het blussen. Maar vooraf, bij het verlaten van de woning, is een van de bewoners gewond geraakt.''

Door ANP - 14-9-2016, 4:05 (Update 14-9-2016, 5:48)

De brand brak in de nacht van dinsdag op woensdag rond half vier 's nachts uit in een geschakelde woning, aldus de brandweer. Omdat het vermoeden bestond dat er nog mensen binnen waren, werd snel opgeschaald en werden ambulances ingezet. Na een half uur had de brandweer de brand enigszins onder controle. De naburige woning heeft ook schade opgelopen.

Azc Luttelgeest in de provincie Flevoland is sinds 1987 in gebruik als asielzoekerscentrum en was voorheen een recreatiepark. Er kunnen duizend mensen worden opgevangen.