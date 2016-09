Parlement herdenkt Piet de Jong

DEN HAAG - Het parlement heeft dinsdag oud-premier Piet de Jong herdacht. Hij overleed in juli op een leeftijd van 101 jaar. Zowel in de Eerste als in de Tweede Kamer klonken lovende worden voor de vroegere minister-president.

Door ANP - 13-9-2016, 14:03 (Update 13-9-2016, 14:37)

Voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol noemde De Jong ,,een groots staatsman, die een prominente plek in onze geschiedenis verdient.'' Premier Mark Rutte sprak in de Senaat van een ,,innemend en scherpzinnig man''.

De Jong werd in 1967 premier. ,,In een periode van onze vaderlandse geschiedenis waarin vrijwel iedere vorm van autoriteit over de hekel werd gehaald, vond de heer De Jong precies de goede balans tussen loslaten en ingrijpen'', aldus de voorzitter van de senaat. Volgens Rutte was De Jong precies de premier die ons land nodig had in die tijd.

Tweede Kamer

Ook de Tweede Kamer herdacht even later De Jong. Voorzitter Khadija Arib wees op de hervormingen die De Jong met zijn kabinet doorvoerde: ,,Onder zijn leiding werden het minimumloon en de individuele huursubsidie ingevoerd, kwam er een einde aan de opkomstplicht bij verkiezingen en verbeterde de positie van homo’s.'' Volgens Arib heeft De Jong bijna ongemerkt een stevig stempel op de politiek gedrukt. ,,Als een inhoudelijk gedreven bewindspersoon en een waardig premier, warm en met humor. In Kamerdebatten wist hij aanvallen van de oppositie vaak met een grap te pareren.''

Rutte hield de Tweede Kamer voor dat De Jong zich nooit liet ,,meeslepen door ijdelheid en de waan van de dag''.