2400 asielzoekers in augustus naar Nederland

ANP

DEN HAAG - In augustus 2016 zijn bijna 2400 asielzoekers en nareizende gezinsleden in Nederland geregistreerd. Dat waren er 14 procent meer dan in juli, en twee derde minder dan in dezelfde maand vorig jaar.

Door ANP - 13-9-2016, 6:28 (Update 13-9-2016, 6:28)

Tot nu toe kwamen er dit jaar ruim 16.000 asielzoekers en hun nareizende familie naar ons land. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In augustus kwam een op de tien asielzoekers uit Eritrea. Het merendeel van de nareizende gezinsleden had de Syrische nationaliteit, 480 Syriërs voegden zich hier bij hun familie.