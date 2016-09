Deel werk Noord-Zuidlijn even stilgelegd

ANP Deel werk Noord-Zuidlijn even stilgelegd

AMSTERDAM - Het werk in de diepste delen van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam ligt sinds donderdag stil omdat de luchtkwaliteit niet meer voldeed aan de norm. Door het warme weer en weinig wind moest de ventilatie in de tunnels worden aangepast, liet de gemeente maandag weten.

Door ANP - 12-9-2016, 17:36 (Update 12-9-2016, 17:36)

Het betreft de werkzaamheden op 25 meter diepte. Naar verwachting is de luchtkwaliteit dinsdag weer op orde en kunnen de bouwers weer onderin de stations aan de slag.

De luchtkwaliteit in de tunnels van de in aanbouw zijnde Noord-Zuidlijn is mede afhankelijk van de invoer van verse buitenlucht. In de metrohallen vlak onder het straatniveau kon het werk wel doorgaan.