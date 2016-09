Politie lost waarschuwingsschot in Borculo

BORCULO - De politie heeft een waarschuwingsschot gelost en pepperspray gebruikt om een verwarde man in het Gelderse Borculo aan te houden. De man dreigde in zijn huis in het bijzijn van medebewoners met een mes. Deze belden de politie. Nadat de gealarmeerde politie aankwam, sloot hij zichzelf op en dreigde zich in brand te steken.

Door ANP - 11-9-2016, 22:37 (Update 11-9-2016, 22:37)

Even later sprong de man uit een raam op de eerste verdieping en ging er met het mes vandoor. Agenten zetten de achtervolging in. De man rende onder meer door het huis van een buurtbewoner om aan de politie te ontsnappen.

Tijdens de achtervolging werd er een waarschuwingsschot gelost en uiteindelijk moest er pepperspray gebruikt worden om de verdachte aan te kunnen houden. Het incident zorgde zondagavond voor veel consternatie in Borculo.

Juist vandaag kondigde de politie aan dat er vanaf 1 januari geen verwarde mensen meer opgevangen en vervoerd worden, zolang deze geen strafbare feiten hebben gepleegd.