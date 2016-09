VVD loopt verder in op PVV

AMSTERDAM - Het verschil tussen de PVV en de VVD is nog maar drie zetels als er nu verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn. Uit de wekelijke peiling van Maurice de Hond komt de PVV uit op 29 zetels, de VVD op 26. In de laatste weken is de partij van Geert Wilders zes zetels gedaald en de VVD twee gestegen. Negen maanden geleden was het verschil nog 21 zetels.

Door ANP - 11-9-2016, 10:03 (Update 11-9-2016, 10:03)

De Hond zegt dat er rondom de eerste schermutselingen voor de verkiezingen in 2017 de laatste weken duidelijke schommelingen te zien zijn. Niet alleen de PVV verliest ook de SP levert twee zetels in (13). Die zetels komen ten goede aan 50Plus dat nu uitkomt op negen Kamerzetels (plus 3), de VVD (plus 2) en VNL (2). D66 stijgt een zetel naar veertien. Verder zijn er geen verschuivingen.