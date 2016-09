Kunstenaar Ai Weiwei komende week in Nederland

AMSTERDAM - De Chinese kunstenaar en activist Ai Weiwei is volgende week in Nederland. De dissidente kunstenaar, die bekendstaat om zijn kritische benadering van de Chinese overheid, komt naar ons land voor de opening van een tentoonstelling in fotomuseum Foam in Amsterdam. Daarnaast is hij te gast in het interviewprogramma College Tour, dat op 23 september wordt uitgezonden.

11-9-2016

Ai Weiwei woont en werkt tegenwoordig in Berlijn, nadat hij China jarenlang niet heeft mogen verlaten. Formeel was dat omdat zijn bedrijf een belastingachterstand van miljoenen zou hebben, maar volgens activisten had dat te maken met zijn kritische uitlatingen op zijn blog en op de Chinese variant van Twitter, Weibo.

Zijn ervaringen met de constante surveillance door de Chinese overheid waren de grond voor de expositie die hij voor Foam heeft samengesteld. Ai Weiwei voelt zich daardoor verwant met de vluchtelingenstroom die Europa probeert te bereiken. Hij heeft de afgelopen maanden vluchtelingenkampen in Syrië, Turkije, Italië en Frankrijk bezocht. Behalve sculpturen en filmbeelden zullen in het museum vanaf donderdag ook de duizenden foto's te zien zijn die hij in die kampen maakte.

Ai Weiwei had al eerder te maken met Foam. Het museum plaatste vorig jaar een auto met een open dak om het publiek te vragen legoblokjes voor de kunstenaar te verzamelen. Die had hij nodig voor een installatie in Australië, maar LEGO wilde geen blokjes leveren omdat het een politiek geladen kunstwerk betrof. Daarop kreeg hij vanuit de hele wereld de bouwsteentjes aangeboden.