ANP Bestuurder laat ernstig gewonde vrouw achter

BERG EN TERBLIJT - Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 31-jarige vrouw zwaargewond in zijn auto achtergelaten nadat hij een ongeluk had veroorzaakt. Hij was met zijn wagen tegen een boom gereden op de Rijksweg in het Limburgse Berg en Terblijt. De vrouw uit Hoensbroek kwam klem te zitten en moest door de brandweer uit het wrak worden gehaald. Ze is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Door ANP - 10-9-2016, 11:59 (Update 10-9-2016, 11:59)

De politie is op zoek naar de man. Volgens getuigen liep hij weg richting Valkenburg en is hij in een zwarte Mercedes zijn gestapt.