Verdachte in been geschoten na achtervolging

AMSTERDAM - Bij een achtervolging in Amsterdam-West heeft de politie vrijdagmiddag een persoon in zijn been geschoten. De verdachte reed in een gestolen auto en kon rond 14.15 uur op de Burgemeester Roëllstraat worden gestopt.

Door ANP - 9-9-2016, 15:09 (Update 9-9-2016, 16:22)

De man is volgens de politie aangehouden.

Om 14.10 uur zag een agent in burgerkleding op de kruising Burgemeester Roëllstraat en Slotermeerlaan een auto rijden die een vreemde manoeuvre maakte. Bij controle van het kenteken bleek dat het om een gestolen voertuig ging. De agent riep versterking in.

De bestuurder ging er vandoor en ramde daarbij twee voertuigen waaronder een politieauto, daarna probeerde hij te voet weg te komen. Agenten sommeerden hem om te blijven staan, maar daar luisterde de man niet naar. Een van de agenten besloot om de man in zijn been te schieten. De autodief is vervolgens ingerekend en in stabiele toestand naar een ziekenhuis gebracht.

De rijksrecherche doet onderzoek naar het voorval, dit is standaard als een agent geschoten heeft.