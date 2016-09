Nog geen beslissing over opvanglocaties

DEN HAAG - Het lot van veel geplande opvanglocaties voor asielzoekers is onzeker. Per gemeente en per situatie wordt de komende weken gekeken of de geplande opvanglocaties er nog wel moeten komen. Door de afgenomen stroom asielzoekers is de verwachting dat er in 2016 en 2017 voldoende opvangplekken beschikbaar zijn.

Door ANP - 8-9-2016, 19:39 (Update 8-9-2016, 19:39)

Bovenop de bestaande opvangcapaciteit en de plekken waaraan nu al wordt gewerkt, zijn daarom geen extra plekken nodig. Donderdag spraken plaatsvervangend minister Stef Blok van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel), gemeenten en provincies in Den Haag over de situatie.

,,We zullen per situatie en mét lokale bestuurders moeten bekijken wat verstandig is; doorpakken of stoppen”, aldus de burgemeester van Nijmegen en vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Hubert Bruls. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de kosten die sommige gemeenten al hebben gemaakt.

Herhaling

Dijkhoff liet weten dat ook wordt gekeken of sommige centra er toch moeten komen met het oog op de toekomst. ,,Want niemand wil een herhaling van de crisissituatie van 2015, toen we in allerijl met elkaar opvangplekken moesten realiseren'', aldus de staatssecretaris.

Uit een rondgang van de NOS langs gemeenten waar een azc zou komen, bleek donderdag dat mogelijk twee derde van de geplande centra die de komende maanden zouden worden geopend, sneuvelt. 24 van de 40 opvanglocaties zijn onzeker. Van vier geplande azc's is het al zeker dat ze niet doorgaan.