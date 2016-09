Door politie beschoten Amsterdammer overleden

AMSTERDAM - Een 23-jarige man die woensdag door de politie werd neergeschoten in Amsterdam, is in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie (OM) meldde zijn dood donderdag. Omdat de politie heeft geschoten, onderzoekt de Rijksrecherche wat er precies is gebeurd aan de Wagenaarstraat in de Dapperbuurt.

Door ANP - 8-9-2016, 17:50 (Update 8-9-2016, 17:50)

De politie zag zich naar eigen zeggen genoodzaakt op de man te schieten, omdat die een mes trok. Waarom hij dat deed, is onduidelijk. Een arts die daarvoor al in de woning was, had de politie om assistentie gevraagd.

Over de omstandigheden hebben politie en justitie verder nog niets bekendgemaakt. Een woordvoerder van het OM wilde slechts kwijt dat de man de bewoner was en dat hij donderdagmiddag in het ziekenhuis overleed. Hij was 's nachts nog geopereerd, maar dat mocht niet meer baten.