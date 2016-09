Man na 19 jaar opgepakt voor verkrachting

ANP Man na 19 jaar opgepakt voor verkrachting

DEN BOSCH - Bijna twee decennia na de verkrachting van een gehandicapte vrouw heeft de politie een verdachte opgepakt. Het DNA van de inmiddels 45-jarige man uit Den Bosch komt overeen met een DNA-spoor dat in februari 1997 na het misdrijf werd gevonden en bewaard, liet het Openbaar Ministerie donderdag weten.

Door ANP - 8-9-2016, 17:00 (Update 8-9-2016, 17:08)

De doorbraak is te danken aan het feit dat de man twee jaar geleden voor een ander misdrijf in beeld kwam. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde hem toen tot een taakstraf voor een niet nader omschreven vermogensdelict. Vanwege die veroordeling moest hij zoals gebruikelijk DNA afstaan. Het leverde een 'hit' op in juni 2014.

Vervolgens ging het mis bij politie en justitie. De uitkomst van de DNA-vergelijking had moeten leiden tot onderzoek, maar om onbekende redenen gebeurde er ruim twee jaar lang niets. Hoe dat komt, wordt nu onderzocht.

Vergelijkbare fouten

Volgens het OM is de kans dat vergelijkbare fouten met DNA-onderzoek nog een keer worden gemaakt de afgelopen jaren verkleind. Rapporten over dergelijk onderzoek, die door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) worden opgesteld, gaan tegenwoordig direct digitaal naar onder meer de politie en de forensisch officier van justitie, legde justitie donderdag uit.

De resultaten van de verkrachtingszaak kwamen eind juni toch nog bij de politie Oost-Brabant terecht. Die pakte de man maandagavond op. De rechter-commissaris besloot donderdag dat hij voorlopig vast blijft zitten.