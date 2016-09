Utrechtse moskee alFitrah al vaker onderzocht

UTRECHT - De salafistische alFitrah-moskee in Utrecht, waar donderdag door de FIOD een inval is gedaan, is al eerder onderwerp geweest van verdenkingen, onderzoeken en Kamervragen.

Een van de betrokken stichtingen heeft volgens het Openbaar Ministerie een overboeking van honderdduizenden euro’s ontvangen van een charitatieve instelling uit het Midden-Oosten. Die liefdadigheidsorganisatie is door de Amerikanen op de sanctielijst is geplaatst, aldus het OM. FIOD en politie deden donderdag op twaalf locaties invallen bij educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties in onder meer Utrecht, Tilburg, Nieuwegein en Den Haag.

Waarschijnlijk wordt gedoeld op de Revival of Islamic Heritage Society in Koeweit. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën ondersteunt deze instelling terreurorganisatie al-Qaeda en aanverwante terreurgroepen. AlFitrah zou daarvan financiële steun hebben ontvangen.

Onderzoek

In januari ontkende het gemeentebestuur in Utrecht dat de moskee alFitrah geld zou krijgen van een Koeweitse instelling die banden zou onderhouden met terroristische organisaties. Dat bleek toen uit onderzoek van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) en de Belastingdienst naar de mogelijke relatie van subsidiegevers met terrorisme.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ging in februari in op een hele reeks Kamervragen over de alFitrah-moskee. Die waren afkomstig van Kamerleden van SP, CDA en PVV. Asscher antwoordde toen dat er regelmatig overleg plaatsvond tussen de gemeente, politie, jongerenwerk en de stichting alFitrah. ,,Met de voorzitter is afgesproken dat de stichting opener en transparanter zal zijn over haar werkwijze en financiering'', schreef de bewindsman.

Geen mededeling

Asscher liet toen ook weten dat het kabinet geen mededeling zou doen over een eventueel ,,strafrechtelijk of inlichtingenmatig onderzoek''. Hij stelde toen ook dat Nederland geen algemeen verbod kent op buitenlandse financiering van moskeeverenigingen of algemene religieuze verenigingen en instellingen.