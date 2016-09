FIOD onderzoekt witwassen in moskeeën

UTRECHT - De FIOD en de politie hebben donderdag op twaalf locaties invallen gedaan bij educatieve stichtingen en liefdadigheidsorganisaties die verdachte banden hebben met het Midden-Oosten. Er zijn twee invallen gedaan bij moskeeën in Utrecht en Tilburg, maar of die er onderdeel van uitmaken, wil het Openbaar Ministerie niet bevestigen.

Door ANP - 8-9-2016, 13:26 (Update 8-9-2016, 13:27)

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ontvangt de educatieve organisatie tonnen aan euro's via grote stortingen in eigen land, maar ook moneytransfers en overboekingen vanuit het buitenland. Een deel van de gelden gaat ook weer naar het buitenland. Het OM vermoedt witwassen. Landen als Saudi-Arabië, Jordanië, Syrië, Libanon en Oekraïne worden door het OM genoemd.

Eerder op donderdag werd bekend dat de FIOD de salafistische alFitrah-moskee in Utrecht doorzoekt. Op het terrein van de moskee staan veel politieauto's. Het onderzoek kan volgens de politie een groot deel van de dag gaan duren. AlFitrah is een islamitische educatieve en opvoedkundige stichting.

Gelieerd

In Tilburg werd de salafistische As-Sunnah moskee in Tilburg-Noord binnengevallen, blijkt uit beelden die donderdag zijn gepost op Facebook. De maker beklaagt zich erover dat de politie ,,bij bestuursleden thuis is binnengevallen''. ,,Die mensen zijn geen criminelen'', zegt hij in het commentaar bij het filmpje.

Volgens een woordvoerster van het OM wordt donderdag een aantal panden doorzocht die 'gelieerd zijn aan een stichting'. De doorzoekingen hebben te maken met een lopend fraudeonderzoek. De doorzoekingen waren in vier woningen in het midden van Brabant, twee woningen in de provincie Utrecht en een woning in Zuid-Holland. Daarnaast zijn vier panden in Tilburg, Utrecht, Den Haag en Nieuwegein doorzocht. FIOD en politie hebben administratie en digitale bestanden in beslag genomen.

Bestuursfuncties

De hoofdverdachten, een vader en twee zoons, zijn niet aangehouden. Zij vervullen volgens het OM diverse bestuursfuncties bij meer dan tien stichtingen. Daarnaast is er nog een vierde bestuurslid als verdachte aangemerkt.

Drie van de betrokken stichtingen worden als verdachte beschouwd. Een van die stichtingen houdt zich bezig met steun aan vluchtelingen, daklozen, gewonden en zieken in en buiten Nederland. Twee stichtingen richten zich op educatie.