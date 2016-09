Beveiliging McDonald’s Hilversum na mishandeling jonge moeder

foto Facebook/Cheyenne Wels Slachtoffer Cheyenne Wels.

HILVERSUM - McDonald’s aan de Kerkstraat in Hilversum krijgt per direct beveiliging op vrijdag- en zaterdagavond. Dat heeft de eigenaar besloten naar aanleiding van de ernstige mishandeling van jonge moeder Cheyenne Wels uit Weesp tijdens festival Hilversum On Air.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 7-9-2016, 15:50 (Update 7-9-2016, 17:12)

Na mishandeling jonge moeder in toilet tijden Hilversum On Air

Wels (26) werd vorige week vrijdagavond ergens tussen half tien en tien uur te grazen genomen in het damestoilet van het Hilversumse fastfoodrestaurant, vertelt ze op haar Facebookpagina.

Ze komt met het verhaal omdat ze het idee heeft dat de politie niet veel moeite doet om de daders te vinden. De politie meldt desgevraagd dat de vrouw nog aangifte moet doen.

Terwijl haar man of vriend buiten bleef wachten, ging Wels even plassen ’bij de Mac’.

,,De wc was helemaal leeg. Toen ik op de wc zat, werd er een paar keer aan het handvat getrokken. Nadat ik de deur open deed, werd ik direct met iets van een stalen buis op mijn hoofd geslagen door een jongen van ongeveer 1,90 meter met een petje op. Van deze klap ging ik gelijk neer.’’ Daarna werd de vrouw uit Weesp ook nog te pakken genomen door ’drie hele jonge meiden’. ,,Ook in de wc, een van hen gaf mij tijdens het opstaan gelijk een knietje in mijn gezicht.’’

Bloedend

De bewusteloze vrouw met flink bloedend hoofd. werd even later gevonden. Een manager van de McDonald’s was er snel bij en belde ambulance en politie, zegt een woordvoerster van het bedrijf. ,,Vanzelfsprekend hebben wij onze camerabeelden afgestaan aan de politie. We hebben géén beelden van de situatie in het toilet, we kunnen dus niet zeggen wat er is gebeurd. We kennen alleen de feiten: hoe we de jongedame aantroffen.’’

Het Hilversumse hamburgerrestaurant neemt maatregelen. ,,De veiligheid gaat ons zeer aan het hart.’’

Tijdens de uitgaansavonden, wanneer de ’Mac’ tot twee uur ’s nachts open is, staat er voortaan een gecertificeerde beveiliger in de zaak. Verder wordt het personeel op een extra training ’omgaan met agressiviteit’ gestuurd.

Het slachtoffer is blij dat ze zo goed is opvangen door het personeel van McDonald’s en de ambulancedienst, schrijft ze op Facebook. Het zit haar nog steeds enorm dwars dat de daders niet bekend zijn. ,,Ik hoop dat iemand zo eerlijk is om te vertellen hoe of wat.’’