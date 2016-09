Grote Prins Claus Prijs voor Thaise filmmaker

AMSTERDAM - De Thaise filmmaker en kunstenaar Apichatpong Weerasethakul (1970) heeft de Grote Prins Claus Prijs gewonnen. De jaarlijkse prijs wordt op 15 december uitgereikt door prins Constantijn in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Naast de filmmaker zijn nog vijf andere personen in de prijzen gevallen, zo maakte het Prins Claus Fonds dinsdag bekend.

Weerasethakul is een leidend figuur in de onafhankelijke filmbranche in Thailand. ,,Met zijn hypnotiserende esthetiek en vernieuwende non-lineaire verhalen behandelt hij op subtiele wijze complexe maatschappelijke kwesties'', oordeelde de commissie die de prijzen toekent. Filmmuseum EYE toont in september 2017 het werk van de filmmaker.

Het Prins Claus Fonds reikt de prijzen jaarlijks uit aan personen, groepen of organisaties die met hun culturele activiteiten de ontwikkeling in hun land bevorderen. Traditiegetrouw is er een Grote Prins Claus Prijs en tien overige prijzen. Vanwege de twintigste editie zijn er dit jaar naast Weerasethakul vijf andere winnaars, die dit keer de mogelijkheid krijgen een project te ondersteunen dat de creativiteit in hun omgeving een impuls kan geven.