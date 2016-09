Arrestaties na inrijden op terras Veenendaal

ANP Arrestaties na inrijden op terras Veenendaal

VEENENDAAL - Een automobilist is zondagavond expres ingereden op een terras bij een café in Veenendaal (Utrecht). Hij is aangehouden, net als twee mannen die ook in de auto zaten. Niemand is gewond geraakt.

Door ANP - 5-9-2016, 12:58 (Update 5-9-2016, 12:58)

Het trio was dronken en had zich bij en in het café al de hele avond hinderlijk gedragen. Ze vielen andere bezoekers lastig en gingen ervandoor zonder te betalen. Twee van hen stapten in een auto die ze het terras opstuurden. Een derde deelde nog een knal uit aan een medewerker. Ook hij stapte in de auto die daarna wegreed.

Ook doordat getuigen het kenteken hadden genoteerd, kon de politie de drie even later, in Ede, aanhouden. Ze zijn tussen de 27 en 31 jaar.