Eerste arrestatie om Turkse spanningen

ROTTERDAM - Voor het eerst is er maandagochtend iemand opgepakt met betrekking tot de spanningen in de Turske gemeenschap. Dat gebeurde in Rotterdam. De politie verwacht meerdere aanhoudingen te doen.

Door ANP - 5-9-2016, 10:25 (Update 5-9-2016, 10:37)

Het gaat volgens de politie om een Rotterdammer (42) die wordt verdacht van opruiing, belediging, bedreiging, haatzaaien en vernieling na de mislukte staatsgreep in Turkije. Hij wordt donderdag voorgeleid aan de onderzoeksrechter.

De onrust houdt verband met de couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de laatste achter de coup te zitten. De politie wil niet zeggen tot welke groep de verdachte behoort.

Een speciaal politieteam onderzoekt de aangiften en meldingen die in Rotterdam zijn gedaan na de couppoging. Bij de Rotterdamse politie en het Openbaar Ministerie zijn inmiddels ruim 80 aangiften bekend.

In de Rotterdamse regio lijken meer meldingen te zijn gedaan dan in andere regio’s. De spanningen binnen de Turkse gemeenschap liepen er hoog op, leidden tot bedreigingen, intimidatie en vernielingen en daarmee een breed gevoelde onveiligheid, aldus de politie.

Sinds de mislukte staatsgreep zijn er in heel Nederland ongeveer 175 aangiften gedaan. ,,Er speelt van alles in de Turkse gemeenschap en dat leidt tot spanning. Zo houden ouders bijvoorbeeld kinderen van school en worden er bedrijven geboycot’’, vertelt Peter Slort aan het ANP. Hij is bij de politie verantwoordelijk voor de landelijke aanpak van deze spanningen.

,,Het is in Nederland nog niet tot enorme ordeverstoringen gekomen’’, zegt hij. ,,Er zijn wel een paar schermutselingen geweest.’’