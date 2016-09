Reddingsbrigade slaat alarm over drenkelingen

ANP Reddingsbrigade slaat alarm over drenkelingen

DEN HAAG - Het aantal dodelijke en ernstige ongevallen op het water blijft maar stijgen. Dit jaar verdronken tot begin september in totaal dertien mensen. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er elf, in heel 2014 verdronken negen mensen.

Door ANP - 5-9-2016, 10:18 (Update 5-9-2016, 10:18)

De reddingsbrigade moest dit jaar al 309 keer bij een levensbedreigende situatie in actie komen. ,,Het is voor het derde jaar op rij dat het aantal mensen dat verdrinkt en het aantal ernstige ongevallen stijgen, terwijl er sprake was van een mindere zomer. Deze stijgende lijn is zeer zorgelijk'', zegt directeur Raymond van Mourik van Reddingsbrigade Nederland.

Het is volgens de reddingsbrigade vooral ernstig dat in zeker zeven dodelijke gevallen dit jaar de betrokkene niet kon zwemmen. De reddingsbrigade pleit er daarom opnieuw voor om het schoolzwemmen terug te laten keren, om te voorkomen dat straks nog meer kinderen verdrinken.