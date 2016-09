Studenten gaan weer aan de slag

RIJSWIJK - Met toespraken van universiteitsbestuurders en gastsprekers gaan maandag universiteiten weer van start. Studenten duiken in de studieboeken en gaan weer naar college's en werkgroepen. Twee universiteiten openden vorige week al hun academisch jaar.

Door ANP - 5-9-2016, 4:14 (Update 5-9-2016, 4:14)

De meeste universiteiten houden hun bijeenkomsten in eigen huis. Maar de universiteit in Maastricht begint het nieuwe studiejaar in het Theater aan het Vrijthof, Universiteit Utrecht viert de opening in de Domkerk met als gastsprekers staatssecretaris Sander Dekker en fysicus Robbert Dijkgraaf. Rijksuniversiteit Groningen houdt de openingsbijeenkomst in de Martinikerk.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) spreekt bij de universiteit in Tilburg en minister Jet Bussemaker (Onderwijs) is te gast in de aula van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

De Radboud Universiteit in Nijmegen en de Erasmus Universiteit Rotterdam begonnen vorige week al.