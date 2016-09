Agrariërs dekken zich vaker in tegen weer

ANP Agrariërs dekken zich vaker in tegen weer

DEN HAAG - Agrariërs maken steeds vaker gebruik van subsidies om zich te verzekeren tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Dat aantal is in de periode tussen 2010 en 2015 ruimschoots verdubbeld, meldt het CBS maandag.

Door ANP - 5-9-2016, 2:32 (Update 5-9-2016, 2:32)

In 2015 ontvingen 1171 agrarische bedrijven een premiesubsidie. Vijf jaar daarvoor dekten nog slechts 482 bedrijven zich met overheidssteun in tegen de gevolgen van extreme regenval, uitzonderlijke droogte, hagel, storm, vorst, ijzel, sneeuwdruk en brand door blikseminslag. De subsidie die verzekerde bedrijven ontvangen is 65 procent van de premie. Het gaat om subsidiebedragen van rond de 3000 euro. Alleen agrariërs met landbouw op open grond kunnen daarvan gebruik maken.

Het statistiekbureau noemt het opvallend dat vooral meer fruittelers in Flevoland de zogenoemde brede weersverzekering hebben afgesloten. Dat houdt verband met vorstschade in februari 2012. Sindsdien heeft 42 procent van de fruittelers in die provincie een polis tegen extreem weer genomen. Dat percentage ligt in andere delen van het land de helft lager.

Tuinbouwers maken volgens het CBS relatief het minst gebruik van de regeling. In Friesland, Overijssel en Noord-Holland is de verzekering tegen extreem weer minder in trek dan bij agrarische bedrijven elders.