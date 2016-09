Kamp wil geen nieuwe centrales sluiten

DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Economische Zaken wil geen nieuwe kolencentrales sluiten. Twee oude uit de jaren negentig dichtgooien is nog te verdedigen, maar de nieuwe centrales ,,zijn de schoonste van heel Europa, we zouden gek zijn als we die dicht doen'', zei de bewindsman in WNL op Zondag.

Door ANP - 4-9-2016, 12:07 (Update 4-9-2016, 12:07)

De Nederlandse overheid moet van de rechter de CO2-uitstoot in 2020 met 25 procent hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990. Om daaraan te kunnen voldoen zouden volgens onderzoekers van CE Delft een of twee nieuwe kolencentrales gesloten moeten worden.

Kamp voelt daar niks voor en komt binnenkort met berekeningen waaruit zou blijken dat dat ook niet nodig is. ,,Het is veel verstandiger de oude vervuilende centrales in Duitsland en Polen te sluiten'', zei hij verder. In april schreef de minister al aan de Tweede Kamer het sluiten van de twee oude centrales te overwegen, bovenop de vijf centrales die al worden gesloten. Dit najaar hakt het kabinet de knoop daarover door.