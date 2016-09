Roos snoept twee zetels af van Wilders

DEN HAAG - De bekendmaking dat Jan Roos optreedt als lijsttrekker van VNL (Voor Nederland) heeft de partij in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond twee zetels opgeleverd. De kiezers zijn afkomstig van de PVV, aldus de opiniepeiler zondag.

Door ANP - 4-9-2016, 10:08 (Update 4-9-2016, 10:08)

De VVD daalt een zetel en de SP krijgt er een bij. De PVV blijft met afstand de grootste partij in de peiling met 31 zetels. De VVD komt uit op 24 zetels, gevolgd door het CDA op zeventien. GroenLinks blijft met zestien zetels D66 en SP voor die beide uitkomen op veertien. PvdA (9), 50Plus (8), ChristenUnie (6), Partij voor de Dieren (4), SGP (3), DENK (2) en VNL (2) volgen op respectabele afstand.

De versnippering in het politieke landschap zorgt ervoor dat zonder de PVV geen enkele combinatie van 4 partijen meer dan 75 zetels haalt.

Het 'sorry’ van premier Mark Rutte over het niet nakomen van zijn verkiezingsbeloften gedaan in 2012 wordt in grote meerderheid als negatief ervaren. Van de ondervraagden heeft 14 procent een positief oordeel, 63 procent is negatief en 23 procent neutraal. Alleen VVD-stemmers zijn in meerderheid positief (55 procent). Een overtuigende meerderheid (85 procent) van PVV- en SP-kiezers velt een negatief oordeel. Veel van de ondervraagden (81 procent) zien het sorry als een nieuwe verkiezingstruc van Rutte.