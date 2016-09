Omroepen zetten hun deuren open

ANP Omroepen zetten hun deuren open

HILVERSUM - Voor de negende keer zetten de Hilversumse omroepen hun studiodeuren open voor het publiek. Het hele weekend kunnen mensen rondkijken in de mediastad. Ook is de tv-toren open voor bezoekers.

Door ANP - 3-9-2016, 4:21 (Update 3-9-2016, 4:21)

In de radiostudio van 3FM laat Sander Hoogendoorn zaterdag zien hoe hij live radio maakt. Ook kun je rondneuzen in het decor van Zomergasten en Voetbal Inside, leren voorlezen van de autocue of zelf het NOS Journaal presenteren. De evenementen zijn niet alleen op het MediaPark, maar ook in musea en een bioscoop in Hilversum. Alle publieke omroepen en RTL doen mee.

De Open Studio Dagen trekken ieder jaar meer bezoekers. In 2014 kwamen er 12.000 belangstellenden op af, een jaar later waren dat er al 18.000. Voor deze editie, die als motto heeft 'zien en gezien worden', rekent de organisatie op 25.000 bezoekers. Geïnteresseerden kunnen overal gratis naar binnen, alleen voor de tv-toren moet worden betaald. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel