Man zwaargewond bij steekpartij in Breda

BREDA - Bij een steekpartij in Breda is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man zwaargewond geraakt. De man, wiens identiteit nog onbekend is, werd neergestoken op de Kruisvoort, in het westen van de stad.

Door ANP - 3-9-2016, 2:36 (Update 3-9-2016, 2:36)

Het slachtoffer is in kritieke toestand met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek.

Van de dader ontbreekt nog ieder spoor.