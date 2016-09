’Tol van dejaren tachtig’

DEN HAAG - De opgelopen spanning binnen de Turkse gemeenschap in Nederland is mede ontstaan door de gebrekkige integratie in de jaren tachtig.

Door onze verslaggever - 3-9-2016, 7:00 (Update 3-9-2016, 7:00)

Dat zegt premier Rutte in reactie op berichten van bedreiging en intimidatie van Erdogan-aanhangers richting mensen die gelieerd worden aan de Gülen-beweging. „Je repareert niet in een paar jaar wat in de afgelopen jaren niet goed is gegaan. Dat zal enige tijd kosten”, zegt Rutte.

Volgens Rutte hing er in de jaren tachtig in Nederland een sfeer die weinig deed...