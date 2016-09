175 aangiftes om Turkse spanningen

DEN HAAG - Bij de Nationale Politie zijn in totaal 175 aangiftes binnengekomen in verband met de spanningen in de Turkse gemeenschap. Dat heeft premier Mark Rutte vrijdag gezegd.

Door ANP - 2-9-2016, 16:17 (Update 2-9-2016, 16:17)

Volgens Rutte lag de piek in juli, vlak na de mislukte coup van 15 juli in Turkije. De afgelopen weken kwamen er minder aangiftes binnen.

Rutte liet weten dat in de ministerraad opnieuw is gesproken over de onrust in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Er zijn geen bewijzen voor directe inmenging van de Turkse regering in ons land, voegde de premier eraan toe. Het kabinet let daar wel scherp op.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan houdt de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. Gülen-aanhangers worden terroristen genoemd.