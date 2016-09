Verdediging Holleeder wil deal zus en OM zien

AMSTERDAM - De verdediging van Willem Holleeder wil inzage in de deal die Sonja Holleeder in het verleden met het Openbaar Ministerie (OM) sloot over de criminele erfenis van haar echtgenoot en Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Ook willen de advocaten van de 'topcrimineel' dat de rechtbank bepaalt dat Sonja Holleeder zich tijdens de getuigenverhoren over deze zaak niet meer mag beroepen op haar zwijgrecht. Dit bleek vrijdag tijdens een niet-inhoudelijke zitting in het proces tegen Holleeder.

Het OM vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks onderwereldmoorden, waaronder die op Van Hout. Eerder dit jaar kwam daar het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries bij. De zaak tegen Holleeder is deels gebouwd op verklaringen die zijn zussen samen met zijn ex Sandra den Hartog over hem hebben afgelegd.