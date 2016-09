Onderzoek naar fraude met hulpgeld Syrië

DEN HAAG - Save the Children en Stichting Vluchteling doen onderzoek naar mogelijke fraude bij hulpprogramma's in Turkije voor Syrische vluchtelingen.

Door ANP - 2-9-2016, 8:03 (Update 2-9-2016, 8:03)

Het zou gaan om gesjoemel bij de inkoop van goederen als dekens, tenten, medicijnen en voedsel. Gekeken wordt of Turkse leveranciers de prijzen hebben opgedreven. De eerste signalen dat dat mogelijk aan de gang zou zijn, kwamen in januari al binnen, zegt een woordvoerder van Save the Children. Zolang het onderzoek loopt, gaan de hulpprogramma's gewoon door.

,,Grootschalige hulpverlening in conflictgebieden brengt altijd risico’s met zich mee. De omstandigheden zijn chaotisch, er is gevaar voor lijf en leden en de logistiek is buitengewoon complex terwijl snelheid is geboden om levens te redden. Elke euro die wordt verspild of misbruikt en niet bij mensen in nood terechtkomt, is onverteerbaar", meldt Stichting Vluchteling op de website.