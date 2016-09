Longkanker vaker oorzaak overlijden vrouwen

DN HAAG - Het aantal mannen dat sterft aan een vorm van kanker is in minder dan dertig jaar tijd met meer dan een derde afgenomen. Dit komt onder meer doordat minder mannen longkanker of maagkanker hebben, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar buiten heeft gebracht. Ook vrouwen sterven minder vaak aan kanker, de daling is echter minder fors door een toename van vrouwen die lijden aan longkanker.

Longkanker is nog steeds de meest voorkomende soort bij mannen die overlijden aan kanker. Het aandeel mannen dat hieraan overlijdt is echter een stuk kleiner geworden. Het daalde van 38 procent eind jaren tachtig naar 26 procent in 2015. Sinds tien jaar is darmkanker na longkanker bij mannen de meest voorkomende vorm bij sterfte aan kanker (12 procent). In de afgelopen 20 jaar is het aandeel van prostaatkanker nagenoeg gelijk gebleven (11 procent).

Borstkanker is na longkanker tegenwoordig de meest voorkomende soort bij vrouwen, die sterven aan kanker. Tot en met 2006 zorgde borstkanker voor de hoogste sterfte.