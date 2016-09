Ebru Umar heeft geen tel spijt

ROTTERDAM - Een ’twilight zone’. Zo omschrijft journaliste Ebru Umar de situatie waarin ze belandde nadat twee agenten haar op een zaterdagnacht in april van haar bed in haar Turkse huis hadden gelicht. Nadat ’klikturken’ over haar uitspraken hadden geklaagd bij de Turkse autoriteiten, is niets meer zoals het was. De Nederlandse overheid vindt ze te soft in de aanpak van dit ’NSB-gedrag. Volgende week start in Kusadasi haar strafproces wegens belediging van premier Erdogan, de profeet Mohammed en Atatürk.

Door Saskia Belleman - 1-9-2016, 23:29 (Update 1-9-2016, 23:29)

...