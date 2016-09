Kosten annuleren vakantie vaak te hoog

BRUSSEL - Nieuwe wetgeving in Brussel moet ervoor zorgen dat reisorganisaties stoppen met het in rekening brengen van te hoge annuleringskosten als de consument vlak voor vertrek van zijn geboekte vakantie af wil.

Door Paul Eldering - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

Die kosten lopen volgens jurist Frans de Bray (Reisrecht) nu vaak de spuigaten uit. „Tot wel negentig procent van de reissom, waardoor de toerist in feite zijn geld kwijt is. Dat staat meestal niet in verhouding tot de werkelijke schade van de touroperator.”

Sommige grote reisbedrijven verdienen volgens De Bray...