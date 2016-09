Bungalowparken laten vaste wisseldagen los

GRONINGEN - Bungalowparken laten de vaste wisseldagen op vrijdag en maandag met de strakke verdeling in weekend (drie nachten) en midweek (vier nachten) onder druk van de consument los.

Door Paul Eldering - 2-9-2016, 7:00 (Update 2-9-2016, 7:00)

De toerist wil met name voor korte tussendoorvakanties in huisjes zo flexibel mogelijk zijn. Ruim zeventig procent van de gezinnen bepaalt graag zelf op welke dag van de week aankomst en vertrek is, blijkt uit onderzoek van PanelWizard. „Zonder die keuze nemen de irritaties toe. Zo’n 40% vindt een keurslijf erg vervelend en...