Ruim miljoen vergoeding voor oud-agent MIVD

DEN HAAG - Defensie moet zakenman en voormalig MIVD-agent Ibrahim A. een schadevergoeding van bijna 1,2 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald.

Door ANP - 31-8-2016, 13:06 (Update 31-8-2016, 13:06)

De rechter had vorig jaar al vastgesteld dat A. in Afghanistan door Defensie in de steek was gelaten terwijl hij daar als agent werkte voor de militaire inlichtingendienst MIVD . A. had een groot netwerk in Afghanistan, ook in de politiek. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.

Hij was volop werkzaamheden aan het verrichten voor de Nederlandse militaire inlichtingendienst toen een operatie ineens werd stopgezet. Zo werd hij plotseling afgesneden en liep hij daardoor niet alleen groot gevaar, maar raakte hij ook alles kwijt.