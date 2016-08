Vijf jaar en tbs geëist in kinderpornozaak

ANP Vijf jaar en tbs geëist in kinderpornozaak

UTRECHT - Michel van L. (43) uit Vianen moet als het aan de aanklager ligt vijf jaar de cel in en een tbs-behandeling ondergaan. De man staat woensdag voor de rechtbank in Utrecht terecht omdat hij wordt verdacht van het maken van kinderporno met een aantal kinderen, onder wie een baby, het misbruiken van vier kinderen en het verspreiden van kinder- en dierenporno.

Door ANP - 31-8-2016, 12:53 (Update 31-8-2016, 12:53)

Van L. kwam in beeld na een melding van de Amerikaanse cyber-tiplijn. Op 23 februari 2015 werd er een doorzoeking in zijn woning gedaan en werd onder meer kinderporno in beslag genomen. Toen bleek ook dat er filmmateriaal bij zat waarop de verdachte zelf te zien was, aldus het OM.