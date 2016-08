Duurzame verhuurder mag vergoeding vragen

DEN HAAG - Verhuurders die woningen zo verbouwen dat er bijna geen energiekosten meer zijn, mogen hier vanaf donderdag een vergoeding voor gaan vragen aan hun huurders.

Door ANP - 31-8-2016, 11:51 (Update 31-8-2016, 11:51)

Het gaat om woningen met energiebesparende maatregelen in combinatie met voorzieningen die energie opwekken, zoals zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen. Het resultaat is dat er bijna geen energie meer van buiten nodig is en daardoor ook een veel lagere energierekening.

Met de vergoeding kunnen verhuurders de investeringen in de huurwoningen terugverdienen. De wet over de energieprestatievergoeding van minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) treedt donderdag in werking.

Samen

Overigens staat de hoogte van de vergoeding niet vast. De verhuurder en de huurder moeten het samen eens worden.

Minister Blok werkt op verzoek van de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog aan een regeling die huurders de garantie gaat bieden dat hun totale woonlasten niet te veel stijgen. Ze betalen dan de vergoeding, maar geven in dat geval ongeveer net zo veel minder uit aan energie.