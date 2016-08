Zelfremmende politiewagens terug naar garage

ROTTERDAM - De politie gaat driehonderd voertuigen die zijn uitgerust met een speciaal remsysteem, de City Emergency Break, terugsturen naar de garage. Het veiligheidssysteem dat botsingen moet voorkomen leidt tot problemen, omdat het ingrijpt op momenten dat dat niet de bedoeling is. Daarom is aanpassing noodzakelijk. Agenten beklaagden zich er onder andere over dat ze geen auto's meer konden klemrijden.

Het gaat om driehonderd Volkswagens van het type Touran. Die zijn standaard uitgerust met het zelfremmende systeem. Hoewel dit systeem met een knop kan worden uitgeschakeld, gaat het vaak mis. ,,Het is een mooi systeem, behalve als je met spoed achter een verdachte aan moet of heel snel ter plaatse moet zijn'', zei Geert Priem van politievakbond ANPV woensdagochtend in het NOS Radio 1 Journaal. Priem betreurt dat vanuit de inkoopafdeling niet beter is overlegd met de werkvloer.