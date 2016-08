Zaman Vandaag: wij zijn geen aanhangers Gülen

AMSTERDAM - De 'Gülen-lijst' die is gepubliceerd door het Turkse persbureau Anadolu Ajansi is duidelijk een geval van propaganda. Dat zegt Hakan Büyük van het Turks-Nederlandse medium Zaman Vandaag. ,,De krant is weliswaar opgericht door Gülen-sympathisanten, maar wij zijn geen Gülenisten, wij zijn journalisten'', zegt hij.

Door ANP - 30-8-2016, 16:25 (Update 30-8-2016, 16:25)

Büyük benadrukt dat de vaste redactie bestaat uit mensen die voor én tegen Gülen zijn. En ook de groep freelancers die voor de krant schrijft heeft niets te maken met de Gülen-beweging ,,Onze krant staat juist voor diversiteit.'' Hij noemt het dan ook opmerkelijk dat Zaman Vandaag op de lijst staat. ,,We zijn niet anti-islam en niet anti-Turkije en we zijn niet pro-PKK. We zijn kritisch ten opzichte van de Turkse regering en ten opzichte van president Erdogan, maar dat betekent niet dat we tegen Turkije zijn.''

De Nederlandse regering heeft herhaaldelijk aangegeven dat Turkse bemoeienis niet wordt getolereerd. Maar wat Büyük betreft mag de regering hardere en duidelijkere taal spreken. ,,We moeten ook dreigen met stappen.'' Hij vraagt zich bovendien af hoe de Turkse regering aan de informatie op de lijst is gekomen.