Minder meldingen slachtoffers mensenhandel

DEN HAAG - Het aantal meldingen van mogelijke slachtoffers van mensenhandel is vorig jaar sterk afgenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2015 werden 1321 mogelijke slachtoffers aangemeld, een jaar eerder waren dat er nog 1561. ,,Dat is zorgelijk, want we hebben geen reden om aan te nemen dat er minder slachtoffers zijn'', aldus de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer.

Door ANP - 30-8-2016, 10:28 (Update 30-8-2016, 10:28)

Als mogelijke reden voor de terugloop noemt de rapporteur veranderende prioriteiten bij de marechaussee en de politie. De marechaussee richt zich meer op mensensmokkel in plaats van mensenhandel en bij de politie is een omvangrijke reorganisatie mogelijk de oorzaak van verminderde aandacht voor mensenhandel.