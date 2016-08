Enorme hoeveelheid illegaal koraal in loodsen

ROTTERDAM - De politie en de douane hebben in een bedrijfspand en loodsen in Brabant een enorme hoeveelheid illegaal koraal aangetroffen. Ook werd in de loodsen veel materiaal van beschermde plant- en diersoorten gevonden. Het betreft volgens de politie een recordvangst. Waar in Brabant het was, is niet bekendgemaakt.

Door ANP - 29-8-2016, 11:16 (Update 29-8-2016, 11:16)

In vijf loodsen werd in totaal 2000 kilo koraal gevonden, huiden van slangen en varanen, schedels van apen en schildpadden, voorwerpen van ivoor en allerlei andere voorwerpen afkomstig van dieren die met uitsterven worden bedreigd. Er lagen zoveel spullen in de gebouwen dat het onderzoekers drie dagen heeft gekost om alles te bekijken.

Naast de illegale spullen werd een half miljoen euro aan contanten en goud aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Het vermoeden bestaat dat sprake is van witwassen. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De schade die aan het milieu is aangericht is enorm, aldus de politie.