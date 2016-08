Eerste universiteiten gaan weer beginnen

NIJMEGEN - Deze week gaan twee universiteiten weer van start. Het is het begin van het academisch studiejaar. Maandag bijten de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Erasmus Universiteit in Rotterdam het spits af. De colleges en werkgroepen gaan weer beginnen en de studenten moeten weer in de studieboeken duiken. Volgende week gaan de andere universiteiten weer aan de slag.

Door ANP - 29-8-2016, 5:30 (Update 29-8-2016, 5:30)

Tijdens de openingsbijeenkomsten houden universiteitsbestuurders en gastsprekers een toespraak. In Rotterdam komt maandagmiddag minister Lilianne Ploumen langs. De Radboud Universiteit opent haar academisch jaar niet in eigen huis maar in de Grote of St Stevenskerk. Tijdens de bijeenkomsten worden ook vaak universitaire prijzen uitgereikt en zijn er muzikale intermezzo's.