Koenders in gespannen tijd in Turkije

ANKARA - In een tijd dat de relatie met Turkije onder druk staat, is minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) maandag in Ankara. Hij spreekt met regering en oppositie.

Door ANP - 29-8-2016, 5:29 (Update 29-8-2016, 5:29)

Premier Mark Rutte liet de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag nog weten geen Turkse bemoeienis met binnenlandse aangelegenheden te accepteren.

Medio juli was er een poging tot staatsgreep in Turkije. Erdogan beschuldigt Fethullah Gülen de aanstichter te zijn. De couppoging leidt ook tot spanningen onder Turkse Nederlanders. Het kabinet vindt dat interne Turkse spanningen niet mogen overslaan.

Verder is er kritiek op een brief van de Turkse consul-generaal. Daarin wordt burgemeesters in de regio Rotterdam verteld hoe zij zouden moeten optreden tijdens anti-Turkse demonstraties.

Nederland vindt samenwerking met Turkije van groot belang. Maar de NAVO-partner dient de rechtstaat wel te respecteren.

De oproep van Erdogan zondag om de doodstraf weer in te voeren, doet de relatie niet goed. Nederland is daar fel op tegen. Het is voor het kabinet een rode lijn; toetreding van Turkije tot de EU wordt daardoor onmogelijk.